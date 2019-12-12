15:19 12 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.34
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Рабочий во время строительства, архивное фото

В России урезали квоты на трудовых мигрантов

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В России
Получить короткую ссылку
94 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2781/45/27814514.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191212/28521989/v-rossii-pochti-na-tret-urezali-kvoty-na-trudovyh-migrantov.html

Только за первое полугодие 2019-го на работу в Россию приехали 2,4 миллиона иностранцев. В основном это граждане СНГ, в том числе и Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Правительство России утвердило квоту почти в 105 тысяч приглашений на въезд и разрешений на работу для иностранцев, прибывающих в Россию на основании визы, сообщается на сайте ведомства.

Квота на 2019 год была определена в 144 583 человека, по сравнению с 2018 годом ее снизили примерно на 20%. Число разрешений на 2020 год сокращено еще более чем на 27%.

"На основании предложений субъектов Федерации определена потребность в привлечении иностранных работников в 2020 году – 104, 99 тысячи человека, что составляет 72,6% от потребности, определённой на 2019 год. В этом же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан", - отмечается в документе.

Рабочие на строительной площадке .
© Sputnik / Kirill Kallinikov
Молдавские гастарбайтеры, работающие в России, смогут рассчитывать на пенсии
 Уточняется, что 96,5% потребности на 2020 год составляют квалифицированные иностранные работники. По данным российского кабмина, такое решение способствует реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких, как строительство космодрома "Восточный", газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины.

Стоит отметить, что только за первое полугодие 2019-го на работу в Россию приехали 2,4 миллиона иностранцев. В основном это граждане СНГ, в том числе и Молдовы.

Ранее сообщалось, что Россия в 2019 году приняла самое большое число рабочей силы из других стран. Миграционный прирост за январь-июль 2019 года составил 153, 91 тысячи человек, что почти вдвое больше аналогичного периода 2018 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Что видят птицы, пролетая над землей: лучшие аэрофотоснимки 2019 года
Высокая награда посольства России – за что ее получил Алексей Петрович
Высокая награда посольства России: за что ее получил Алексей Петрович
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться