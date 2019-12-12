В России урезали квоты на трудовых мигрантов

Только за первое полугодие 2019-го на работу в Россию приехали 2,4 миллиона иностранцев. В основном это граждане СНГ, в том числе и Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Правительство России утвердило квоту почти в 105 тысяч приглашений на въезд и разрешений на работу для иностранцев, прибывающих в Россию на основании визы, сообщается на сайте ведомства.

Квота на 2019 год была определена в 144 583 человека, по сравнению с 2018 годом ее снизили примерно на 20%. Число разрешений на 2020 год сокращено еще более чем на 27%.

"На основании предложений субъектов Федерации определена потребность в привлечении иностранных работников в 2020 году – 104, 99 тысячи человека, что составляет 72,6% от потребности, определённой на 2019 год. В этом же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан", - отмечается в документе.

Уточняется, что 96,5% потребности на 2020 год составляют квалифицированные иностранные работники. По данным российского кабмина, такое решение способствует реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких, как строительство космодрома "Восточный", газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины.

Стоит отметить, что только за первое полугодие 2019-го на работу в Россию приехали 2,4 миллиона иностранцев. В основном это граждане СНГ, в том числе и Молдовы.

Ранее сообщалось, что Россия в 2019 году приняла самое большое число рабочей силы из других стран. Миграционный прирост за январь-июль 2019 года составил 153, 91 тысячи человек, что почти вдвое больше аналогичного периода 2018 года.

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