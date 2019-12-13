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Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян ответила режиссеру Оливеру Стоуну: "Мне нравится наша аудитория"

© Photo : из личного архива Маргариты Симоньян
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191213/28533888/Simonyan-otvetila-rezhisseru-Oliveru-Stounu-.html

Ранее известный американский кинорежиссер Оливер Стоун упомянул RT в своей благодарственной речи в  Университете Буэнос-Айреса, где он был удостоен докторcкой степени.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского режиссёра Оливера Стоуна о том, что он смотрит новости только на телеканале Russia Today.

"Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой". Только что сказал Оливер Стоун, выступая в аргентинском университете. Не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии. Мне нравится наша аудитория", — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Стоун упомянул RT в своей благодарственной речи в  Университете Буэнос-Айреса, где он был удостоен докторcкой степени, сообщает Prensa Latina.

В 2018 году один из основателей и лидеров рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс рассказал, что смотрит RT, потому что "американские каналы не заинтересованы в том, чтобы доносить до людей информацию".

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица назвал RT лучшим образцом того, каким должно быть телевидение.

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