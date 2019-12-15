В России отреагировали на заявления Японии, вернуть им все Курилы

В Совете Федерации РФ отметили, что заявления японского политика вызывают лишь недоумение и разочарование.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Новые заявления японской стороны по решению курильского вопроса лишь отдаляют заключение мирного договора с этой страной. Так прокомментировал российский сенатор Франц Клинцевич недавние заявления японского политика Кадзуо Сии.

Представитель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио имеет права на все Курильские острова, поэтому мирный договор, подписанный в Сан-Франциско нельзя считать справедливым.

"Не стоит воспринимать заявление председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии всерьез. Оно, на мой взгляд, продиктовано, прежде всего, стремлением поднять рейтинг партии внутри страны", — заметил Клинцевич РИА Новости.

Сенатор подчекнул, что в России нет сомнений, что Курилы - неотделимая часть страны, а все спекуляции на данную тему неуместны.

Депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков тоже раскритиковал слова Сии. Он назвал бессмысленным возвращение к этой теме. учитывая позицию Токио по некоторым вопросам и нарушения достигнутых договоренностей по коллективной безопасности.

"Возвращаться к этой дискуссии нет никакого смысла. Все вопросы, которые рассматривались по завершении Второй Мировой войны, рассматривались с точки зрения коллективной безопасности на будущее. Люди не только руководствовались прошлым, не собирались никому мстить, а собирались выстроить такую систему международных отношений, которая бы защищала от новых угроз. И когда часть договорённостей была нарушена, на территории Японии появились американские военные базы, не упраздненные до сих пор, это вообще лишает всякого смысла разговор об этой проблеме", — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что у японских коллег достаточно широкие связи с коммунистами из других государств, а также довольно объективный взгляд на международную повестку.

Переговоры по поводу заключения мирного договора между Россией и Японией продолжаются много лет. Очередной импульс им должна была придать встреча Владимира Путина и японского премьера в ноябре 2018 года. Тогда официальный Токио выразил желание ускорить процесс подписания, но к компромиссному варианту страны пока не пришли.

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