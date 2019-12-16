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Встреча президента РФ В. Путина с главой концерна BASF К. Боком

Песков объяснил демонизацию России в США

© Sputnik / Сергей Гунеев
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191216/28555052/peskov-obyasnil-demonizaciyu-rossii-v-ssha.html

Политик подчеркнул, что в настоящий момент американская политика и американское общество раскололись

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демонизация Москвы в США связана с американскими внутриполитическими процессами. Об этом он рассказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Мне кажется, в высших эшелонах власти есть понимание того, что демонизация России, которая идет по нарастающей, не связана с Россией как таковой, это связано с внутриполитическими процессами в США. Ситуация в США абсолютно беспрецедентная - когда произошла поляризация политического ландшафта, доселе невиданная поляризация", - цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, раскололось также и американское общество. Подобные процессы, как считает Песков, вероятно, не несут ничего хорошего для США.

"Мы никак не можем влиять на эти процессы, не можем останавливать чудовищные законопроекты. И самый большой вопрос: может ли президент Трамп влиять на эти процессы? Я не могу ответить на этот вопрос, есть очень много сомнений", - заявил он.

Отношения России и Запада обострились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвиняют РФ во "вмешательстве" в дела соседней страны. На фоне этих заявлений были введены антироссийские санкции. Москва с обвинениями не согласилась и была вынуждена принять ответные меры.

В последнее время в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости отмены ограничительных мер в отношении России. Как отмечал политолог Иван Мезюхо, несмотря на антироссийскую пропаганду, большинство простых европейцев осознают, что с Москвой лучше договариваться, а не вести санкционную войну.



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