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Многоцелевые истребители МиГ-31

Два МиГ-31БМ сошлись в воздушном бою - видео

© Sputnik / Vladimir Sergeev
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191216/28560705/dva-mig-31bm-soshlis-v-vozdushnom-boyu---video.html

Дуэль имела учебный характер, однако проходила на предельных скоростях для данного вида истребителей.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Видео опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Два МиГ-31БМ выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа, а также отработали различные маневры для быстрой смены положения и ведения огня.

Отмечается, что большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета, что позволило летчикам усовершенствовать навыки по выдерживанию длительных перегрузок.

МиГ-31 — советский и российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Усовершенствованный истребитель МиГ-31БМ способен обнаруживать до 24 воздушных целей, по восьми из которых может одновременно вести огонь.

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