София Ротару оценила свое выступление в России

В прошлом году София Ротару временно приостановила выступление в России, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных граждан страны".

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Популярная эстрадная исполнительница София Ротару больше года не выступавшая в России, вышла на сцену во время концерта "Легенды РЕТРО FM" в Москве. Ранее она приняла участие в "Песни года", сообщают российские СМИ.

Сама Ротару отметила, что это был "бесподобный концерт", а сама она "счастлива, как никогда".

В прошлом году София Ротару временно приостановила выступление в России, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных граждан страны".

София Ротару родилась в молдавском селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР 7 августа 1947 года (ранее эта территория входила в Молдавское княжество, Черновицкая область была образована 7 августа 1940 года после присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Украинской ССР).