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Певица София Ротару, архивное фото

София Ротару оценила свое выступление в России

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В России
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2856/62/28566253.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191217/28566306/rotaru-concert-.html

В прошлом году София Ротару временно приостановила выступление в России, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных граждан страны".

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Популярная эстрадная исполнительница София Ротару больше года не выступавшая в России, вышла на сцену во время концерта "Легенды РЕТРО FM" в Москве. Ранее она приняла участие  в "Песни года", сообщают российские СМИ.

Певица София Ротару
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
София Ротару изменила имидж
Сама Ротару отметила, что это был "бесподобный концерт", а сама она "счастлива, как никогда".

В прошлом году София Ротару временно приостановила выступление в России, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных граждан страны".

София Ротару родилась в молдавском селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР 7 августа 1947 года (ранее эта территория входила в Молдавское княжество, Черновицкая область была образована 7 августа 1940 года после присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Украинской ССР).

София Ротару
© Sputnik / Vadim Rusu
София Ротару


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