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Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2с38 Деривация-ПВО

Новейшая боевая машина "Деривация" проходит испытания - видео

© Sputnik / Алексей Куденко
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191217/28573286/noveyshaya-boevaya-mashina-derivatsiya-prokhodit-ispytaniya---video.html

Самоходный зенитно-ракетный комплекс способен функционировать в любой геофизической обстановке и при наличии помех.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.

Самоходный зенитно-ракетный комплекс был разработан в Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" (входит в состав корпорации "Уралвагонзавод") и способен функционировать в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия и при наличии непреднамеренных помех.

По словам специалистов, у пушки калибра 57 миллиметров не будет равных в мире.

"Деривация" сможет поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, а также участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.

Госиспытания должны завершиться в 2020 году.

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