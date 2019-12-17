Новейшая боевая машина "Деривация" проходит испытания - видео

Самоходный зенитно-ракетный комплекс способен функционировать в любой геофизической обстановке и при наличии помех.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.

Самоходный зенитно-ракетный комплекс был разработан в Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" (входит в состав корпорации "Уралвагонзавод") и способен функционировать в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия и при наличии непреднамеренных помех.

По словам специалистов, у пушки калибра 57 миллиметров не будет равных в мире.

"Деривация" сможет поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, а также участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.

Госиспытания должны завершиться в 2020 году.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK