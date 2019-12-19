Путин о Ленине: выносить тело из Мавзолея пока рано

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о Ленине, отметил, что предложенная им модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас в России.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Выносить тело Ленина из Мавзолея сейчас не стоит, для многих россиян это "память", отметил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции.

"На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции, трансляция которой велась также и на сайте Sputnik. © Sputnik / Сергей Цуркану Чернышев: распад СССР – наша история, другую мы себе не напишем

Вместе с тем российский лидер отметил, что предложенная Лениным модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас в России.

"До октябрьской революции Россия была унитарным государством, а Ленин фактически предложил конфедерацию. Но территории были поделены некорректно и это чувствуется до сих пор. Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой "ради повышения доли пролетариата". Как только партия затрещала, начала рассыпаться и страна, отметил глава государства. Это наследие Ленина дает о себе знать до сих пор", - отметил Путин.

Также он подчеркнул, что считает Ленина не государственным деятелем, а революционером.