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Мавзолей В. И. Ленина

Путин о Ленине: выносить тело из Мавзолея пока рано

© Sputnik / О. Носова
В России
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https://ru.sputnik.md/russia/20191219/28594724/Putin-o-Lenine-vynosit-telo-iz-Mavzoleya-poka-rano.html

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о Ленине, отметил, что предложенная им модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас в России.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Выносить тело Ленина из Мавзолея сейчас не стоит, для многих россиян это "память", отметил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции. 

"На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет", - сказал Путин в четверг на пресс-конференции, трансляция которой велась также и на сайте Sputnik.
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Вместе с тем российский лидер отметил, что предложенная Лениным модель государства создала "болевые точки", которые существуют и сейчас в России.

"До октябрьской революции Россия была унитарным государством, а Ленин фактически предложил конфедерацию. Но территории были поделены некорректно и это чувствуется до сих пор. Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой "ради повышения доли пролетариата". Как только партия затрещала, начала рассыпаться и страна, отметил глава государства. Это наследие Ленина дает о себе знать до сих пор", - отметил Путин.

Также он подчеркнул, что считает Ленина не государственным деятелем, а революционером.

 

 



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