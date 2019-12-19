Додон - с рабочим визитом в Москве: с кем встретился президент Молдовы

В российской столице президент Молдовы встретился с председателем правления "Сбербанка" Германом Грефом, на повестке дня было обсуждение важных мировых экономических тенденций.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Президент Молдовы находится с рабочим визитом в столице Российской Федерации, где у него запланирован ряд важных встреч. Одна из них состоялась с председателем "Сбербанка" России Германом Грефом.

"Обсудили различные темы, в том числе тенденции в мировой и региональной экономике. Кроме того, рассмотрели возможности реализации совместных проектов в Республике Молдова", - написал Додон по результатам встречи на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

В четверг у главы государства состоится ряд встреч с представителями высшего руководства РФ, а также с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В пятницу Додон по приглашению российского лидера Владимира Путина отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.

В северной столице России также состоится заседание лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза.

"Там же у меня состоится неформальная встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой мы определим наши цели на следующий год", - заявил Додон ранее, выступая в эфире общественного телевидения Молдовы.

"Надеюсь, что в 2020 году нам удастся расширить спектр продукции, идущей на экспорт в РФ. Также очень надеюсь, что нам удастся привлечь инвесторов по ряду направлений сотрудничества", - уточнил глава государства.

Он добавил, что власти Молдовы ждут визита в республику одного из представителей высшего эшелона российской власти.

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