Трудовым мигрантам в Санкт-Петербурге предлагают бесплатно привиться от кори

В настоящее время в Ленинградской области от кори уже привили 15 343 человека, из них 2824 – дети, 10 319 – взрослые и 2200 – мигранты.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. В Санкт-Петербурге трудовым мигрантам предоставляют возможность бесплатно привиться от кори, чтобы снизить вероятность заражения населения в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В декабре 2019 года компания "Единый медицинский центр" по соглашению с администрацией области начала проведение вакцинации иностранных граждан.

В этом и следующем году в центре планируется произвести около 10 тысяч прививок.

"На базе Единого медицинского центра медицинское заключение получают все иностранные граждане, желающие получить патент для осуществления трудовой деятельности в Ленинградской области", - заявил главврач центра Дмитрий Широкий. © Sputnik / Рамиль Ситдиков За год в Молдове переболели корью 87 человек

Он отметил, что сотрудники медучреждения постоянно мониторят эпидемиологическую ситуацию в регионе, учитывая высокие риски завоза инфекции в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

"Мы считаем своим долгом подключиться к реализации профилактических мероприятий, проводимых Роспотребнадзором, поэтому мы подали заявку на получение квоты на вакцины", – добавил главврач.

В свою очередь, главный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк, отметила, что проблема заболевания корью среди трудовых мигрантов для региона особо актуальна.

По данным специалиста, в странах, откуда наблюдается основной поток мигрантов, в 2019 году сложилась крайне неблагоприятная ситуация с корью: так, в Кыргызстане было зарегистрировано 2 228 случаев заболевания, а на территории Украины – 56 802 случая.

Отмечается, что в настоящее время в Ленинградской области от кори уже привили 15 343 человека, из них 2 824 – дети, 10 319 – взрослые и 2 200 – мигранты.

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