Насыщенный график президента Молдовы - с кем он встречается в Петербурге

Глава государства Игорь Додон находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где у него намечен ряд важных встреч с главами государств СНГ и другими официальными лицами.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Сегодня в Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав государств СНГ, в которой примет участие и президент Молдовы Игорь Додон. В северной столице России также состоится заседание лидеров стран-участниц Евразийского экономического союза.

"Там же у меня состоится неформальная встреча с Владимиром Путиным, в ходе которой мы определим наши цели на следующий год", - заявил Додон накануне визита, выступая в эфире общественного телевидения Молдовы.

"Надеюсь, что в 2020 году нам удастся расширить спектр продукции, идущей на экспорт в РФ. Также очень надеюсь, что нам удастся привлечь инвесторов по ряду направлений сотрудничества", - уточнил глава государства.

Он добавил, что власти Молдовы ждут визита в республику одного из представителей высшего эшелона российской власти.

В Санкт-Петербург Додон вместе с супругой Галиной и членами молдавской делегации отправились из Москвы на скоростном поезде "Сапсан".

"Очень удобно, технологично и современно. Вот бы и нам такой проект, который связал бы север и юг Молдовы!", - отметил Додон на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Одну из первых встреч Додон провел с российским писателем, историком и политическим деятелем Николаем Стариковым.

"Он подарил мне свою новую книгу, которую я обязательно прочту, так же как прочел все его предыдущие работы, что и вам рекомендую", - отметил Додон по результатам встречи.

В четверг, 19 декабря, Додон находился в Москве, где также провел несколько встреч. Первая из них прошла с председателем правления "Сбербанка" Германом Грефом, на повестке дня было обсуждение важных мировых экономических тенденций.

"Обсудили различные темы, в том числе тенденции в мировой и региональной экономике. Кроме того, рассмотрели возможности реализации совместных проектов в Республике Молдова", - написал Додон по результатам встречи на своей странице в Facebook.

Одна из встреч в Москве также состоялась с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Додон пригласил предстоятеля Русской православной церкви посетить республику с пастырским визитом в 2020 году.

"Очень тепло пообщались с предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики заверил Патриарха Кирилла, что молдавский народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви.

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