Игорь Додон встретился с Владимиром Путиным и лидерами стран СНГ - итоги

В Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского Экономического совета, а также неформальная встреча лидеров стран СНГ, в ходе которой Игорь Додон пообщался с Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета, который проходит в Санкт-Петербурге в пятницу.

Глава государства присутствовал там в качестве представителя страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, которой является Молдова с мая 2018 года.

"По завершении официального мероприятия состоялось неформальное общение лидеров стран Содружества Независимых Государств. Поздравил коллег с наступающими зимними праздниками, пожелал их странам и народам благополучия, процветания и мира в новом году", - написал Додон на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

По завершении заседания Высшего Евразийского Экономического совета Додон пообщался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Накануне своего рабочего визита в Россию президент Молдовы, выступая в эфире общественного телевидения, заявил, что основной темой разговора с главой российского государства станет определение целей и направлений сотрудничества двух государств на следующий год.

В Санкт-Петербург Додон вместе с супругой Галиной и членами молдавской делегации отправились из Москвы на скоростном поезде "Сапсан".

"Очень удобно, технологично и современно. Вот бы и нам такой проект, который связал бы север и юг Молдовы!", - отметил Додон на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Одну из первых встреч в городе на Неве Додон провел с российским писателем, историком и политическим деятелем Николаем Стариковым.

Ранее, в четверг Додон в ходе диалога с председателем правления "Сбербанка" Германом Грефом обсудил мировые экономические тенденции.

Президент Молдовы также встретился в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Додон пригласил предстоятеля Русской православной церкви посетить республику с пастырским визитом в 2020 году.

"Очень тепло пообщались с предстоятелем нашей Церкви, частью которой является Молдавская митрополия. Поздравил Святейшего Владыку с праздником святого Николая Чудотворца и пригласил его посетить в следующем году Молдову с пастырским визитом", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Глава республики заверил Патриарха Кирилла, что молдавский народ и дальше будет сохранять верность нашей Церкви.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK