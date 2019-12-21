Додон - в Петербурге: как Северная столица РФ будет сотрудничать с Молдовой

Глава государства Игорь Додон и генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан встретились в субботу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Рабочая встреча президента Игоря Додона и генпримара столицы Молдовы Иона Чебана с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым прошла в Смольном дворце.

В ходе переговоров стороны обсудили весь спектр межгосударственных и межрегиональных отношений, в том числе со столичным муниципием, Гагаузией и другими регионами страны. Определили наличие огромного потенциала инвестиционных возможностей со стороны северной столицы России для Молдовы.

Додон по результатам встречи написал на своей персональной странице в социальной сети Facebook, что в ближайшее время в Молдову прибудет группа экспертов для определения и оценки проектов и возможностей, в которых смогут принять участие Санкт-Петербург и Ленинградская область на государственном уровне, а также частный бизнес из российского региона, заинтересованный в инвестициях в Молдову.

Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Накануне, в пятницу, Додон принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета, который проходит в Санкт-Петербурге.

Глава государства присутствовал там в качестве представителя страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, которой является Молдова с мая 2018 года.

Там же, в городе на Неве, состоялся неформальный саммит СНГ.

"Поздравил коллег с наступающими зимними праздниками, пожелал их странам и народам благополучия, процветания и мира в новом году", - написал Додон на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

По завершении заседания Высшего Евразийского Экономического совета Додон пообщался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Накануне своего рабочего визита в Россию президент Молдовы, выступая в эфире общественного телевидения, заявил, что основная тема разговора с главой российского государства - определение целей и направлений сотрудничества двух государств на следующий год.

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