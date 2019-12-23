Кот Мостик "проинспектировал" железнодорожную часть Крымского моста - видео

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как питомец прогуливается по железнодорожному полотну, словно "осматривая" уложенные рельсы.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Кот Мостик первым пробежал по новым рельсам Крымского моста и проверил готовность железной дороги к открытию. Об этом журналистам сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

В сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как питомец прогуливается по железнодорожному полотну, словно "осматривая" уложенные рельсы. Напоследок Мостик покрасовался перед журналистами.

Кот мостик – ровесник и талисман стройки. Животное подбросили строителям, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот подрос и стал "инспектором" на стройке. Он наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролета.

В инфоцентре сообщили также, что рыжий старожил еще задержится на Крымском мосту.

Мостик – единственный в мире кот-мостостроитель-блогер. Он провел на стройплощадке четыре года и видел всю работу – с первых свай до финальных рельсов.

"Мостик – холостяк и карьерист. Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов. Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве. Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе", - отметили в инфоцентре.

В понедельник на объекте побывает президент России Владимир Путин. Он примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут следовать поезда с материковой части России на полуостров и обратно.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России (19 километров). В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста.