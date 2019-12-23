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Владимир Путин открывает ж/д сообщения по Крымскому мосту - видео

© Sputnik / Алексей Дружинин
В России
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Sputnik Молдова
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Первый пассажирский поезд в Крым сообщением Санкт-Петербург - Севастополь проедет по Крымскому мосту в промежутке с двух до трех ночи 25 декабря.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Президент Владимир Путин в понедельник принимает участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно.

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© RIA Novosti /
Владимир Путин на запуске ж/д сообщения по Крымскому мосту - прямой эфир

Ранее Ростехнадзор заявил о технологической готовности железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Первый пассажирский поезд в Крым сообщением Санкт-Петербург - Севастополь проедет по Крымскому мосту в промежутке с двух до трех ночи 25 декабря. Состав "Таврия" отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 и первым пройдет по Крымскому мосту, тем самым возобновит регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.

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