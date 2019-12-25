Как прославленный тренер Татьяна Тарасова связана с Молдовой - подробности

В рамках ток-шоу на телеканале НТВ прославленный тренер рассказала о том, кто ей помогает по хозяйству уже много лет подряд.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. О трудолюбии и доброте граждан Молдовы знают далеко за ее пределами. Наши соотечественники умеют и хотят работать. Сотни тысяч граждан нашей страны нянчат, ухаживают, ремонтируют, строят на пространстве СНГ и Европы.

Особенно ценят молдавских хозяек, которые помогают тем тем, у кого много дел и мало времен на дом. Не исключение - прославленный тренер Татьяна Тарасова, которой справляться с домашними заботами помогают брат и сестра из Молдовы.

Домработницу Тарасовой зовут Аделина Бумбак - она живет в доме у тренера уже долгое время. Самые вкусные блюда готовит она для хозяйки - это и плацинды, и традиционные молдавские голубцы "сэрмале" и многие другие блюда, которые невероятно нравятся гостям, приходящим в гости.

Аделина рассказала, что Тарасова - очень тактичная хозяйка, характерную ей принципиальность она проявляет на работе, а дома никогда не позволит себе повысить голос.

В период, когда Татьяна Тарасова болела и переносила операции, Аделина буквально не отходила от нее, помогла ей быстро реабилитироваться и встать на ноги.

В доме Тарасовой живет и брат Аделины, который водит машину и решает различные бытовые вопросы. "Я ему доверяю по всем вопросам. Он знает номер моего счета. Мы все вместе садимся к столу и прекрасно уживаемся", — рассказала Тарасова.

Для Тарасовой брат и сестра из Молдовы стали практически членами семьи.

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