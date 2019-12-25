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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Как прославленный тренер Татьяна Тарасова связана с Молдовой - подробности

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191225/28670347/kak-proslavlennyy-trener-tatyana-tarasova-svyazana-s-moldovoy-podrobnosti.html

В рамках ток-шоу на телеканале НТВ прославленный тренер рассказала о том, кто ей помогает по хозяйству уже много лет подряд.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. О трудолюбии и доброте граждан Молдовы знают далеко за ее пределами. Наши соотечественники умеют и хотят работать. Сотни тысяч граждан нашей страны нянчат, ухаживают, ремонтируют, строят на пространстве СНГ и Европы. 

Особенно ценят молдавских хозяек, которые помогают тем тем, у кого много дел и мало времен на дом. Не исключение - прославленный тренер Татьяна Тарасова, которой справляться с домашними заботами помогают брат и сестра из Молдовы. 

Домработницу Тарасовой зовут Аделина Бумбак - она живет в доме у тренера уже долгое время. Самые вкусные блюда готовит она для хозяйки - это и плацинды, и традиционные молдавские голубцы "сэрмале" и многие другие блюда, которые невероятно нравятся гостям, приходящим в гости. 

Аделина рассказала, что Тарасова - очень тактичная хозяйка, характерную ей принципиальность она проявляет на работе, а дома никогда не позволит себе повысить голос.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, архивное фото.
© Sputnik / Андрей Александров
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В период, когда Татьяна Тарасова болела и переносила операции, Аделина буквально не отходила от нее, помогла ей быстро реабилитироваться и встать на ноги. 

В доме Тарасовой живет и брат Аделины, который водит машину и решает различные бытовые вопросы. "Я ему доверяю по всем вопросам. Он знает номер моего счета. Мы все вместе садимся к столу и прекрасно уживаемся", — рассказала Тарасова.

Для Тарасовой брат и сестра из Молдовы стали практически членами семьи.

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Теги:
связь, Молдова, Тарасова, тренер


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