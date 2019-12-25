Атомная подводная лодка проекта "Ясень-М": момент спуска на воду - видео

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Видео спуска на воду опубликовал телеканал "Звезда".
Подлодку вывели из эллинга на судостроительном комплексе "Севмаш" в Северодвинске. Команду на спуск "Новосибирска" дал и.о. директора предприятия Сергей Воронько, а церемониальную бутылку шампанского о борт подлодки разбил капитан второго ранга Максим Шпирко.
Ожидается, что субмарину передадут Военно-морскому флоту в 2020 году. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, экипаж прошел соответствующую подготовку.
Атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — сто суток, подводную скорость — 31 узел.
Подлодки вооружены минами, торпедами 533 миллиметра, а также крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".
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