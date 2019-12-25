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Подводная лодка проекта Ясень-М.

Атомная подводная лодка проекта "Ясень-М": момент спуска на воду - видео

© Sputnik / Sergey Mamaontov
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191225/28671319/atomnaya-podvodnaya-lodka-proekta-yasen-m-moment-spuska-na-vodu---video.html

Первую серийную атомную субмарину "Новосибирск" вывели из эллинга на судостроительном комплексе "Севмаш" в Северодвинске.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Видео спуска на воду  опубликовал телеканал "Звезда".

Подлодку вывели из эллинга на судостроительном комплексе "Севмаш" в Северодвинске. Команду на спуск "Новосибирска" дал и.о. директора предприятия Сергей Воронько, а церемониальную бутылку шампанского о борт подлодки разбил капитан второго ранга Максим Шпирко.

Ожидается, что субмарину передадут Военно-морскому флоту в 2020 году. По словам главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, экипаж прошел соответствующую подготовку.

Атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — сто суток, подводную скорость — 31 узел.

Подлодки вооружены минами, торпедами 533 миллиметра, а также крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

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