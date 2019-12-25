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Путин провел предновогоднюю встречу с членами правительства РФ. 25 декабря 2019.

Что Медведев пожелал Путину в праздники

© Sputnik / Дмитрий Астахов
В России
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https://ru.sputnik.md/russia/20191225/28671651/chto-medvedev-pozhelal-putinu-v-prazdniki.html

По традиции, перед Новым годом глава государства приехал в Белый дом на встречу с членами кабинета министров.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал президенту России Владимиру Путину хорошего Нового года и по возможности "немножко отдохнуть".

© Sputnik / Mikhail Klimentyev
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По традиции, перед Новым годом глава государства приехал в Белый дом на встречу с членами кабмина.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я от имени правительства еще раз хотел бы вас поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях", - сказал Медведев.

Пользуясь предоставившейся возможностью, премьер-министр пожелал главе государства от имени правительства "хорошего Нового года, ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится".

"Ну и от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас", - добавил премьер.

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