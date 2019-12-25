Что Медведев пожелал Путину в праздники

По традиции, перед Новым годом глава государства приехал в Белый дом на встречу с членами кабинета министров.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал президенту России Владимиру Путину хорошего Нового года и по возможности "немножко отдохнуть".

По традиции, перед Новым годом глава государства приехал в Белый дом на встречу с членами кабмина.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я от имени правительства еще раз хотел бы вас поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях", - сказал Медведев.

Пользуясь предоставившейся возможностью, премьер-министр пожелал главе государства от имени правительства "хорошего Нового года, ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится".

"Ну и от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас", - добавил премьер.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK