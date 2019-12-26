Владимира Путина признали политиком года в России

Многие россияне не отказались бы пригласить к себе в гости на Новый год президента страны Владимира Путина.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Каждый пятый россиянин хотел бы пригласить к себе домой на празднование Нового года президента России Владимира Путина, и его же назвали политиком года. Об этом свидетельсвтуют результаты опроса, который был проведен ВЦИОМ.

Согласно проведенному голосованию, политиком года Путина назвали 46% опрошенных. За министра иностранных дел России свои голоса отдали 16%. Еще 10% респондентов посчитали политиком года главу Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.

ВЦИОМ также отметил, что 39% не смогли определиться с ответом. При этом на Новый год Владимира Путина пригласили бы 22% россиян. Еще 12% хотели бы сесть за новогодний стол с лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским.

ВЦИОМ проводил опрос в ноябре-декабре. В голосовании по телефону приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан России.

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