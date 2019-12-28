Время начала церемонии прощания с Галиной Волчек перенесли

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря в Боткинской больнице в Москве в возрасте 86 лет. Туда худрука "Современника" госпитализировали из-за воспаления легких.

Церемония прощания с Волчек состоится в воскресенье, 29 декабря. Первоначально оно было назначено на на 11.00 (мск), но в театре уточнили, что время начала церемонии на 9 утра.

"29 декабря в 9 утра двери нашего театра откроются для всех, желающих проститься с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12:30, а в два часа дня пройдут похороны на Новодевичьем кладбище", – говорится в сообщении.

За годы работы в "Современнике" Волчек поставила более 40 спектаклей. Среди последних работ режиссера — "Вишневый сад", "Три товарища", "Три сестры", "Анфиса", "Заяц Love Story".

За свою кинокарьеру снялась в 26 фильмах, среди которых — "Строится мост", "Русалочка", "Дон Кихот" "Осенний марафон" и другие.

В 1978 году Галина Волчек в качестве главного режиссера "Современника" впервые побывала на гастролях в США. А в 1990 году в Сиэтле режиссер поставила две своих знаменитых работы – "Трех сестер" и "Крутой маршрут". А в конце 1996-го "Современник" первым из российских театров (и первым после труппы МХТ, гастролировавшей в Нью-Йорке в 1924 году) играл на Бродвее постановку "Вишневого сада". Все эти работы так потрясли американских зрителей и критиков, что по совокупности заслуг в 2007 году театру "Современник" была присуждена американская премия в области драматического искусства Drama Desk Award, впервые доставшаяся театру не из США.

За 60-летнюю творческую деятельностьГалина Волчек была удостоена множества высоких наград. Она – кавалер орденов Трудового Красного знамени (1976 год) и ордена Дружбы народов (1993 год), народная артистка РСФСР (1979 год) и СССР (1989 год), Герой труда Российской Федерации, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (I II III VI степеней)