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Прощание с Галиной Волчек в театре "Современник" - видео

© Sputnik / Григорий Сысоев
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20191229/28707456/Proschanie-s-Volchek-v-teatre-Sovremennik-video.html

Проститься с Волчек пришли поклонники ее таланта, коллеги, ученики, различные деятели культуры, политики.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. В Москве прощаются с Галиной Волчек - худруком театра "Современник". Церемония проходит в стенах московского театра. Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище. 

Проститься с Волчек пришли десятки поклонников, коллеги, ученики, различные деятели культуры, среди которых артисты Сергей Гармаш, Михаил Ефремов. В холле театра гостей встречает портрет актрисы, рядом с которым много цветов.

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СПУТНИК_LIVE: Церемония прощания с Галиной Волчек

Гроб с телом Волчек установлен на сцене "Современника", вокруг него - десятки венков, цветы. Рядом с гробом на сцене присутствуют родные и близкие артистки. На большом экране над сценой одна за одной сменяют друг друга фотографии Волчек из кинофильмов. Играет тихая музыка.

Прощание продлится до 12.30 мск.

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник", педагог Галина Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких.



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