Прощание с Галиной Волчек в театре "Современник" - видео

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. В Москве прощаются с Галиной Волчек - худруком театра "Современник". Церемония проходит в стенах московского театра. Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище.

Проститься с Волчек пришли десятки поклонников, коллеги, ученики, различные деятели культуры, среди которых артисты Сергей Гармаш, Михаил Ефремов. В холле театра гостей встречает портрет актрисы, рядом с которым много цветов.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Ruptly СПУТНИК_LIVE: Церемония прощания с Галиной Волчек

Гроб с телом Волчек установлен на сцене "Современника", вокруг него - десятки венков, цветы. Рядом с гробом на сцене присутствуют родные и близкие артистки. На большом экране над сценой одна за одной сменяют друг друга фотографии Волчек из кинофильмов. Играет тихая музыка.

Прощание продлится до 12.30 мск.

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник", педагог Галина Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких.