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Рабочие-строители на крыше здания в Москве.

В Москве подорожали патенты для трудовых мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200102/28739304/V-Moskve-podorozhali-patenty-dlya-trudovykh-migrantov.html

Стоимость трудового патента для мигрантов в Москве и области с начала года увеличилась — с 4,5 тысячи до 5 тысяч 350 рублей. Решения были приняты в конце ноября 2018 года на заседании Мосгордумы и Мособлдумы.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. С начала года трудовой патент для мигрантов на работу в Москве подорожал до 5 тысяч 350 рублей.

Поправка в налоговое законодательство, согласно которой стоимость патента повышается с 4,5 до 5 тысячи рублей, была принята депутатами Мосгордумы.

Рабочие на строительной площадке .
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Патенты для работы на территории Москвы с 2015 года получают граждане Молдовы, Украины, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Патент подорожал на 7%.

Мэр Москвы Сергей Собянин убежден, что любой трудовой мигрант, приезжающий на работу в город, должен платить налоги.

"Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, должен зарегистрироваться, должен платить налоги - так же, как и москвичи", - заявил Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений 28 октября.

Согласно данным молдавского консульства в России, порядка 500 тысяч граждан Молдовы находятся на территории РФ, из которых примерно 206 тысяч трудоустроены официально.

Кстати, самая популярная валюта, в которой наши соотечественники пересылают домой деньги, - евро. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

За январь-ноябрь 2019-го общий объем денежных переводов достиг одного миллиарда 115 миллионов долларов, а это на 4,8% меньше, чем за такой же период предыдущего года.

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