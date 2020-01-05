В России на Рождество будет аномально тепло

Росгидромет сообщает, что в ближайшие дни практически на всей территории России будут превышены температурные нормы.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Температурный фон в большинстве регионов России будет значительно превышать климатическую норму, лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края будет около нормы и ниже ее, сообщает Росгидромет.

Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы +16° и более. В ближайшие дни в Туре (Красноярский край) ночью -20…-25°, днем около -15°; на юге Западной Сибири в ночные часы -10…-15°, днем немного ниже нуля; в Поволжье и в Центральном федеральном округе до понедельника -5…+2°.

Отмечается, что жителей азиатской части России ждет увеличение привычных температурных значений на 10-16 градусов, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

На Европейской территории России 6 января, после прохождения холодного атмосферного фронта, станет прохладнее, но в целом сохранится положительная аномалия температуры воздуха.

В столице России в понедельник ночью ожидается -5...-3°, днем -3…-1°; в Рождественскую ночью те же -5…-3°, днем -2…0°; в среду, 8 января вновь станет теплее: ночью -3…-1°, днем 0…+2°.

С 5 по 8 января местами гололедица.

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