В Совете Федерации поддержали возвращение посла России в Киев

Российский сенатор, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что недопустимо не иметь послов.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров поддерживает возвращение посла РФ в Киев.

© Sputnik / Владимир Федоренко Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров

Ранее в сети появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украину. В качестве претендентов на этот пост называлась кандидатура Дмитрия Козака. Зампред комитета ГД по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская ранее заявила, что готова, если поступит подобное предложение, стать послом России на Украине.

"Конечно, возвращение посла РФ на Украину поддерживаю. Для двух соседей недопустимо не иметь глав диппредставительств", - цитирует Джабарова РИА Новости.

Вместе с тем, сенатор не располагает информацией о возможных кандидатах на пост главы дипмиссии в Киеве.

В 2014 году РФ и Украина отозвали послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

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