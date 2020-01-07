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"Вера в торжество добра" — Путин поздравил православных христиан с Рождеством

© Sputnik / Алексей Никольский
В России
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В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", – цитирует слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

"В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение", - сказал в своем поздравлении глава российского государства.

"Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", – дополнил президент России.

Огромную роль в укреплении духовных и нравственных основ общества, в сбережении культурного и исторического наследия, в воспитании молодежи играет Русская православная церковь, подчеркнул Владимир Путин.

В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. 

По завершении службы Путин обратился к присутствующим с поздравлениями.

"Поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом! Будьте здоровы и будьте счастливы! С праздником и спасибо вам большое", – отметил он.

Президент России вручил настоятелю собора в подарок Тихвинскую икону Божией Матери. В качестве ответного подарка президент получил икону Казанской Божией Матери.

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Теги:
Рождество Христово, Владимир Путин


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