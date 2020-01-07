"Вера в торжество добра" — Путин поздравил православных христиан с Рождеством

В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово.

"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", – цитирует слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

"В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение", - сказал в своем поздравлении глава российского государства.

"Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", – дополнил президент России.

Огромную роль в укреплении духовных и нравственных основ общества, в сбережении культурного и исторического наследия, в воспитании молодежи играет Русская православная церковь, подчеркнул Владимир Путин.

В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

По завершении службы Путин обратился к присутствующим с поздравлениями.

"Поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом! Будьте здоровы и будьте счастливы! С праздником и спасибо вам большое", – отметил он.

Президент России вручил настоятелю собора в подарок Тихвинскую икону Божией Матери. В качестве ответного подарка президент получил икону Казанской Божией Матери.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK