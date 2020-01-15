Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Ключевые тезисы обращения главы российского государства к депутатам и сенаторам касались вопросов демографии, улучшения социального положения семей с детьми, темы внешней политики и необходимости внесения поправок в Конституцию РФ, направленных на совершенствование системы государственного управления в России.

За речью российского лидера следили около тысячи журналистов, выступление Владимира Путина транслировали ведущие федеральные телеканалы.

В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин уделил важное место вопросу о внесении изменений в Конституцию России.

Отметив, что ряд политических и общественных объединений поднимают тему принятия новой Конституции, Путин подчеркнул, что такой необходимости нет, потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а основы конституционного строя "еще многие десятилетия будут оставаться прочной целостной базой для российского общества".

Вместе с тем глава российского государства предложил внести ряд поправок в Конституцию, которые он назвал "обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие".

Предлагаемые поправки должны быть вынесены на общественное обсуждение. Путин подчеркнул, что по всему пакету поправок необходимо провести всеобщее голосование среди граждан России и принимать решение только по его итогам.

Россия должна оставаться сильной президентской республикой

Одна из предложенных Путиным поправок касается закрепления в Конституции роли и статуса Госсовета, в работе которого участвуют главы всех регионов России. По словам президента России, этот орган показал высокую эффективность.

Предлагается также изменить положения Конституции РФ, которые определяют требования к кандидатам на пост президента России. Поправки, о которых заявил Владимир Путин, определяют, что кандидатом на высший пост в государстве может стать гражданин, постоянно проживающий на территории России не менее 25 лет и никогда не обладавший иностранным гражданством или видом на жительство".

Закрепленный в Конституции принцип отсутствия иностранного гражданства или вида на жительство должен относиться и ко всем чиновникам в высшем эшелоне власти, подчеркнул Путин. Этому критерию должны подчиняться главы субъектов РФ, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, премьер-министр, вице-премьеры и министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи.

"Смысл, миссия государственной службы именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом и никаких иначе, без всяких полутонов и допущений", - заявил Путин.

Кроме того, президент России предложил расширить полномочия Государственной Думы, передав в ее компетенцию процедуру утверждения премьер-министра России, а затем, по его предложению — вице-премьеров и министров. В случае принятия таких конституционных поправок президент РФ "будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", — сказал глава российского государства.

Вместе с тем, как подчеркнул Путин, Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

"За президентом безусловно должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия", - сказал российский лидер. Как заявил глава российского государства, за президентом необходимо сохранить и управление вооруженными силами, а также право назначать руководителей силовых ведомств.

Россия, с ее огромной территорией и сложным национально-территориальным устройством не может не только нормально развиваться, но и "просто существовать стабильно" как парламентская республика, отметил Путин.

Президент РФ также предложил закрепить в Конституции нормы социального характера — о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, а также о регулярной индексации пенсий.

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