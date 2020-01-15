Путин заявил о запуске масштабной национальной программы поддержки семей

"Судьба России и ее исторические перспективы зависят от того, сколько нас будет", - заявил российский лидер в ежегодном послании Федеральному собранию РФ.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. В России будут приняты новые масштабные меры по поддержке семей с детьми, что поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. О запуске новых социальных программ объявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед членами Федерального собрания с ежегодным посланием.

С этой темы глава российского государства начал свое обращение к депутатам и сенаторам. После длительного периода роста, рождаемость в России снова начала падать, страна вступает в "сложный демографический период", заявил российский лидер.

Это связано с тем, что формирование семей в России сейчас зависит от малочисленного поколения 90-х годов.

Число мест в яслях необходимо серьезно увеличить

Владимир Путин обратился с критикой к главам российских регионов, указав, что дефицит яслей стал острой проблемой во многих областях России. Так, по замечанию президента РФ, в 2018-2019 годах вместо запланированных 90 тысяч мест в яслях было создано всего 78 тысяч, из которых образовательная лицензия получена только для 37,5 тысяч мест.

"Уважаемые главы субъектов федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать", - сказал Владимир Путин, напомнив, что к 2021 году в России должно быть создано 177,3 тысячи мест в яслях.

Программа материнского капитала расширена и продлена до 2026 года

Одна из причин падения рождаемости — непростое материальное положение семей, в которых рождаются дети. Российский лидер в своем послании отметил, что в России около 80 процентов семей с низкими доходами — это семьи с детьми, которым приходится нелегко, даже если работают оба родителя.

В этом контексте Владимир Путин объявил, что программа материнского капитала, которая должна была завершиться в 2021 году, будет продлена — "как минимум" до конца 2026 года.

Более того, президент России предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми вырастет до более чем 616 тысяч рублей. В дальнейшем он будет индексироваться, заявил российский лидер.

Вводятся ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Еще одна новая социальная программа, предложенная Владимиром Путиным — это ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет, начиная с 1 января 2020 года. Президент России заметил, что в этом возрасте дети часто болеют и мамам приходится выбирать между работой и уходом за ребенком.

Для реализации предложенных мер Владимир Путин поручил правительству РФ в срочном порядке внести изменения в бюджет с учетом новых выплат на детей.

Чтобы снизить социальную нагрузку на семьи с детьми, президент России также заявил о необходимости обеспечить всех учеников с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием. В школах, где есть возможность наладить работу столовых, детей начнут кормить с 1 сентября 2020 года. А до 1 сентября 2023 года на такой режим работы должны перейти все школы России, подчеркнул Путин.

Важно, чтобы дети ощущали подлинные ценности семьи: теплоту, заботу, любовь, подчеркнул российский лидер.

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