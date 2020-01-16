Ни одного голоса "против": депутаты Госдумы доверили Мишустину пост премьера

Голосование проходило в открытом режиме, 41 народный избранник воздержался высказывать свою позицию. Тем не менее, кандидатура Мишустина одобрена.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Депутаты Госдумы России в четверг проголосовали за кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию.

Всего за Мишустина проголосовали 383 депутата из 438 присутствующих на заседании. Против его кандидатуры не было ни одного голоса, но 41 народный избранник воздержался от голосования.

Единогласно Мишустина поддержала фракция "Единая Россия, голосовали за него и депутаты "Справедливой России". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от партии либерал-демократов были намерены поддержать Мишустина. КПРФ приняла решение воздержаться.

Кстати, в 2008 году кандидатуру Владимира Путина в качестве главы кабмина поддержали 392 депутата. Тогда воздержавшихся не было, а 56 депутатов голосовали "против". Голосование также проходило в открытом режиме.

Мишустин, отвечая на вопросы журналистов о формировании кабинета министров заявил, что "такое понимание появится в ближайшие дни".

"Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем", - добавил он.

Новый премьер вступит в должность сразу же после подписания соответствующего президентского указа.