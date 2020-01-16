Указы президента РФ: вводится должность зампреда Совбеза, ее займет Медведев

Изменения, внесенные главой российского государства в ряд официальных документов, вступают в силу с момента их подписания.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал два указа, которые опубликован на сайте Кремля.

Первым из них в сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 "О государственных должностях Российской Федерации", а также в Положение о Совете Безопасности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 590 "Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации", вносится пост "Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации".

Вторым указом на эту должность назначен бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Оба документа вступают в силу со дня подписания.

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