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Испытания на на полигоне АО ЦНИИточмаш.

"Аспид" в действии: новейший пистолет проходит проверку - видео

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200117/28893720/aspid-v-deystvii-noveyshiy-pistolet-prokhodit-proverku---video.html

Предназначенное для спортсменов оружие создано в трех вариантах на базе боевого прототипа системы "Удав".

КИШИНЕВ 17 янв — Sputnik. Видео испытаний своего нового продукта опубликовал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

"Аспид" будет выпускаться в трех модификациях, отличающихся вместимостью магазина (максимальная - 22 патрона). Вес - от 0,8 до 1,1 килограмма.В любом исполнении пистолет снабжен системой индивидуальной подгонки под хват руки. 

Разработчики отмечают, что тактико-технические данные "Аспида" делают его конкурентным на международном рынке оружия гражданского назначения.

Немаловажно, что пистолет может эксплуатироваться как в условиях Крайнего Севера, так и в тропиках.

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