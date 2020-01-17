"Аспид" в действии: новейший пистолет проходит проверку - видео

КИШИНЕВ 17 янв — Sputnik. Видео испытаний своего нового продукта опубликовал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).
"Аспид" будет выпускаться в трех модификациях, отличающихся вместимостью магазина (максимальная - 22 патрона). Вес - от 0,8 до 1,1 килограмма.В любом исполнении пистолет снабжен системой индивидуальной подгонки под хват руки.
Разработчики отмечают, что тактико-технические данные "Аспида" делают его конкурентным на международном рынке оружия гражданского назначения.
Немаловажно, что пистолет может эксплуатироваться как в условиях Крайнего Севера, так и в тропиках.
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