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Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны. 18 января 2020.

Первые медали в честь 75-летия Победы вручены в городе на Неве

© Sputnik / Михаил Климентьев
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200118/28905188/pervye-medali-v-chest-75-letiya-pobedy-putin-vruchil-ikh-v-sankt-peterburge.html

Российский лидер приехал в северную столицу для участия в памятных мероприятиях по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин в субботу Президент посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», где возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень». Затем он почтил память погибших во время блокады ленинградцев и воинов-защитников города, возложив венок к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище.

Глава государства вручил медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" четырем ветеранам: Екатерине Тутуровой, Анатолию Климову, Борису Феофанову и Валентине Андроновой.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, награждение этими медалями прошло впервые.

"Сегодня я хочу ветеранам вручить медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", этой медалью будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны", - сказал Путин, отметив, что торжественные церемонии пройдут во всех регионах РФ и странах СНГ.

Юбилейная медаль учреждена 13 июня 2019 года указом президента Российской Федерации.

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