Отставка правительства РФ: Медведев о том, как и почему принималось решение

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Дмитрий Медведев объяснил,что решение об отставке кабинета министров было связано как с необходимостью обеспечить главе государства возможность обсуждать и принимать решения в рамках намеченных им реформ.

В интервью "Первому каналу" бывший премьер-министр отметил, что в Послании российского лидера Федеральному собранию обозначены масштабные задачи по обновлению политической системы, "в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы".

Эта перспектива обсуждалась с Владимиром Путиным после послания, 15 января текущего года.

По словам Медведева, "для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства".

Также он отметил, что в общей сложности срок деятельности двух правительств, которые он возглавлял, составил почти восемь лет.

За всю историю России, как в царский, так и в советский период, "так долго этими вопросами никто не занимался, отметил экс-премьер, - за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур".

"Та работа большая, которая проводилась и первым правительством, и вторым правительством, все-таки была очень длительная, а это сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание", - заключил Медведев.

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