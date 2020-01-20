В России будет новый генеральный прокурор

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила , что предложенную президентом Путиным кандидатуру на пост Генпрокурора палата рассмотрит 22 января.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора, об этом стало известно в понедельник.

Как уточняет пресс-служба Кремля, Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила журналистам в Москве, что кандидатуру Игоря Краснова на пост Генпрокурора палата рассмотрит 22 января.

"В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации о назначении Игоря Краснова на должность Генерального прокурора. Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру", - цитирует Матвиенко РИА Новости.

Что известно о вероятном новом генеральном прокуроре России:

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