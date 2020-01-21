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Путин и Мишустин.

Новое правительство Российской Федерации сформировано

© Sputnik / Алексей Никольский
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200121/28933467/novoe-pravitelstvo-rossiyskoy-federatsii-sformirovano.html

Стал известно, кто займет должности вице-премьеров и министров, указ о назначениях подписал глава государства.

КИШИНЕВ, 21 янв —Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров РФ.

У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.

— Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;

— Дмитрий Григоренко — вице-премьер, глава аппарата правительства;

— Виктория Абрамченко — вице-премьер;

— Татьяна Голикова — вице-премьер;

— Юрий Борисов — вице-премьер;

— Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;

— Юрий Трутнев — вице-премьер, полпред в ДФО;

— Алексей Оверчук — вице-премьер;

— Марат Хуснуллин — вице-премьер.

Министры:

— Сергей Шойгу — министр обороны;

— Сергей Лавров — министр иностранных дел;

— Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;

— Ольга Любимова — министр культуры;

— Александр Новак — министр энергетики;

— Евгений Дитрих — министр транспорта;

— Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;

— Максут Шадаев — министр связи;

— Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;

— Михаил Мурашко — министр здравоохранения;

— Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства;

— Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ;

— Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

— Антон Силуанов — министр финансов;

— Сергей Кравцов — министр просвещения;

— Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

— Олег Матыцын — министр спорта;

— Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;

— Константин Чуйченко — министр юстиции РФ.

Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, его функции перешли Минэкономразвития, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.

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