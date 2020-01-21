Новое правительство Российской Федерации сформировано

Главные темы

Итоги заседания ВСБ: криминал, приднестровские номера, возвращение Плахотнюка Нелегальная миграция, криминогенная обстановка в стране, замена приднестровских автомобильных номеров на нейтральные, возврат Плахотнюка в Молдову - эти и другие темы были подняты на первом в 2020 году заседании Совбеза. 181

Додон: что ждет процесс приднестровского урегулирования в 2020 году Глава республики выразил озабоченность по поводу соблюдения прав и свобод человека в Левобережье Днестра и возможных рисков, которые могут возникнуть в течение 2020 года. 11