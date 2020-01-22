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Встреча Путина с представителями общественности. 22 января 2020.

Путин о том, какая форма правления для России наилучшая

© Sputnik / Михаил Климентьев
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200122/28942683/putin-o-tom-kakaya-forma-pravleniya-dlya-russia-nailuchshaya.html

Глава государства отметил, что модель парламентской республики достаточно распространена в мире, и сказал, применима ли она в России.

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области подчеркнул особенности жизненного уклада России. По его словам, это страна с огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на ее территории.

В данном случае, уверен российский лидер, "нужна, все-таки, крепкая президентская власть".

Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
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Такая форма, как парламентская республика, продолжил глава государства, достаточно распространена в мире и в некоторых странах эффективно применяется.

"Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", — заключил президент.

Ранее, выступая 15 января перед Федеральным собранием, Путин уже заявлял, что, по его мнению, Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

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