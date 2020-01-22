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Супермаркет, архивное фото.

Контрабандное мясо из Молдовы сожгли в калужском крематоре - подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200122/28946746/kontrabandnoe-myaso-iz-moldovy-sozhgli-v-kaluzhskom-krematore-podrobnosti.html

Гражданка Молдовы хотела перевезти через Калужскую таможню более двух центнеров свиного мяса, но попалась - продукцию изъяли и уничтожили.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Расфасованную в полиэтиленовые пакеты партию мяса общим весом более 205 килограммов провозила одна из пассажирок поезда Кишинев-Москва.

Вагон поезда
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пятеро проводников поезда Москва-Кишинев промышляли контрабандой

При досмотре багажа российские таможенники обнаружили груз с продовольствием. При этом, никаких сопроводительных документов о территориальном и видовом происхождении, ветеринарно-санитарном состоянии продукта, дате его выработки и сроках годности гражданка Молдовы сотрудникам таможни не предоставила. 

В итоге мясо, как не отвечающее требованиям безопасности в ветеринарном отношении, было признано опасным и некачественным.

По постановлению Управления Россельхознадзора по Калужской области вся подозрительная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания в крематоре (специальное устройство для уничтожения опасных продуктов животного происхождения).

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Теги:
контрабанда, мясо, досмотр, Молдова, гражданка, таможня, Калуга


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