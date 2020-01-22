Контрабандное мясо из Молдовы сожгли в калужском крематоре - подробности

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Расфасованную в полиэтиленовые пакеты партию мяса общим весом более 205 килограммов провозила одна из пассажирок поезда Кишинев-Москва.
При досмотре багажа российские таможенники обнаружили груз с продовольствием. При этом, никаких сопроводительных документов о территориальном и видовом происхождении, ветеринарно-санитарном состоянии продукта, дате его выработки и сроках годности гражданка Молдовы сотрудникам таможни не предоставила.
В итоге мясо, как не отвечающее требованиям безопасности в ветеринарном отношении, было признано опасным и некачественным.
По постановлению Управления Россельхознадзора по Калужской области вся подозрительная продукция была изъята и уничтожена путем сжигания в крематоре (специальное устройство для уничтожения опасных продуктов животного происхождения).
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