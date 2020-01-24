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Президент РФ Владимир Путин, фото из архива

Бывшие министры правительства Дмитрия Медведева получили новые должности

© Sputnik / Mikhail Klimentyev
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200124/28963209/byvshie-ministry-pravitelstva-dmitriya-medvedeva-poluchili-novye-dolzhnosti.html

Лидер России Владимир Путин подписал указы о кадровых перестановках, он увеличил число заместителей руководителя администрации президента и назначил двух бывших членов правительства своими помощниками.

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Бывшие члены правительства России Владимир Мединский и Максим Орешкин, которые занимали посты министра культуры и главы Минэконом развития, стали помощниками президента Владимира Путина.

Президент Путин встретился с премьер-министром Медведевым.
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Российский лидер подписал в пятницу соответствующие указы, сообщает РИА Новости.

Мединский и Орешкин лишились своих постов на прошлой неделе из-за отставки правительства Дмитрия Медведева.

Новый кабинет возглавил Михаил Мишустин.

Другим указом Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента РФ до трех.

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"Внести в положение об администрации президента Российской Федерации... изменение, заменив в абзаце втором пункта три слова "два заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации" словами "три заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Все указы вступают в силу со дня подписания.

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