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Помощник президента РФ Владислав Сурков

Песков прокомментировал сообщения об отставке Владислава Суркова

© Sputnik / Сергей Гунеев
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200125/28979404/pescov-surcov-otstavka.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что заявления об изменении курса относительно Украины не соответствует действительности.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Указа президента России Владимира Путина об отставке помощника главы государства Владислава Суркова нет, сообщил в субботу пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков покинул государственную службу. По его словам, решение было принято в связи со сменой курса на украинском направлении.

"Каких-либо указов президента на этот счет нет", — заявил Песков РИА Новости.

Президент Путин встретился с премьер-министром Медведевым.
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Он добавил, что не располагает информацией об отставке Суркова.

"Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит", — отметил Песков.

Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы занимался также вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине.

До этого с декабря 2011 года Сурков занимал пост заместителя председателя правительства, а с мая 2012-го по май 2013-го был руководителем аппарата правительства.

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