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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

Стала известна истинная причина отставки правительства Дмитрия Медведева

© Sputnik / Дмитрий Астахов
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200126/28987654.html

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия -1", что уход Медведева с поста руководителя правительства произошел на фоне новых задач.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Дмитрий Медведев сам принял решение сложить с себя полномочия премьера, чтобы дать карт-бланш президенту страны на достижения новых целей.

© Sputnik / Екатерина Штукина
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Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это было решение правительства", - сказал Песков.

Отставка правительства РФ: Медведев о том, как и почему принималось решение>>>

По его словам, Медведев сложил полномочия на фоне новых задач.

"Дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля подчеркнул, что для решения экстраординарных задач нужен максимально эффективнный и гибкий кабмин.

"Поэтому сейчас нет других вариантов", - заключил Песков.

Правительство Медведева ушло в отставку 15 января.

Отразится ли уход Медведева на молдавско-российском диалоге?

Молдавско-российские отношения не изменятся после отставки правительства РФ. Все проекты, которые были намечены продолжатся. Об этом заявил недавно президент Молдовы Игорь Додон. 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, архивное фото
© Sputnik / Александр Астафьев
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Он напомнил, что сопредседателем молдавско-российской межправкомиссии со стороны РФ остался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который принимал участие в возобновлении работы комиссии в сентябре прошлого года.

"Мы знаем, что в России есть уже новое правительство. Все молдавско-российские проекты продолжатся и, возможно, получат новый импульс. Все, о чем договорились на последнем заседании межправкомиссии, остается в силе", - заявил Додон.

Также Додон не исключил, что экс-вице-премьер Дмитрий Козак, который перешел на новую должность в администрацию президента России, продолжит сотрудничество с Молдовой.



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