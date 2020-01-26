Стала известна истинная причина отставки правительства Дмитрия Медведева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия -1", что уход Медведева с поста руководителя правительства произошел на фоне новых задач.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Дмитрий Медведев сам принял решение сложить с себя полномочия премьера, чтобы дать карт-бланш президенту страны на достижения новых целей.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это было решение правительства", - сказал Песков.

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По его словам, Медведев сложил полномочия на фоне новых задач.

"Дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля подчеркнул, что для решения экстраординарных задач нужен максимально эффективнный и гибкий кабмин.

"Поэтому сейчас нет других вариантов", - заключил Песков.

Правительство Медведева ушло в отставку 15 января.

Отразится ли уход Медведева на молдавско-российском диалоге?

Молдавско-российские отношения не изменятся после отставки правительства РФ. Все проекты, которые были намечены продолжатся. Об этом заявил недавно президент Молдовы Игорь Додон.

Он напомнил, что сопредседателем молдавско-российской межправкомиссии со стороны РФ остался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который принимал участие в возобновлении работы комиссии в сентябре прошлого года.

"Мы знаем, что в России есть уже новое правительство. Все молдавско-российские проекты продолжатся и, возможно, получат новый импульс. Все, о чем договорились на последнем заседании межправкомиссии, остается в силе", - заявил Додон.

Также Додон не исключил, что экс-вице-премьер Дмитрий Козак, который перешел на новую должность в администрацию президента России, продолжит сотрудничество с Молдовой.