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В Москве умер протоиерей Всеволод Чаплин

© Sputnik / Антон Денисов
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200126/28988369/V-Moskve-umer-protoierey-Vsevolod-Chaplin.html

Священник умер, отслужив Божественную Литургию, причина смерти пока не установлена. Чаплину был 51 год.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января. Чаплин был настоятелем храма Святого Феодора Студита.

Член Общественной палаты РФ Александр Пелин написал в соцсетях, что протоиерей умер, отслужив Божественную Литургию. Священнику был 51 год.

С 2001 по 2009 годы Чаплин был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ.С 2009 по 2015 годы он занимал должность председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года — заместитель главы Всемирного русского народного собора.


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