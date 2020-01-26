В Москве умер протоиерей Всеволод Чаплин

Священник умер, отслужив Божественную Литургию, причина смерти пока не установлена. Чаплину был 51 год.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января. Чаплин был настоятелем храма Святого Феодора Студита.

Член Общественной палаты РФ Александр Пелин написал в соцсетях, что протоиерей умер, отслужив Божественную Литургию. Священнику был 51 год.

С 2001 по 2009 годы Чаплин был заместителем председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ.С 2009 по 2015 годы он занимал должность председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года — заместитель главы Всемирного русского народного собора.