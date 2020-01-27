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Кремль.

Поручение президента России: продлить действие закона о маткапитале на 6 лет

© Sputnik / Natalia Seliverstova
В России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200127/29000780/poruchenie-prezidenta-russia-prodlit-deystvie-zakona-o-matkapitale-na-6-let.html

На прошлой неделе глава государства поручил кабмину внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

В документе также говорится о ежегодной индексации выплат.

Срок выполнения поручения президента — 15 апреля 2020 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло", — уточняется в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, получат по 466 617 рублей.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию.
© Sputnik / Михаил Климентьев
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В послании Федеральному собранию Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению выплат на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

На прошлой неделе глава государства поручил кабмину внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

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