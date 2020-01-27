Поручение президента России: продлить действие закона о маткапитале на 6 лет

На прошлой неделе глава государства поручил кабмину внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Владимир Путин поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

В документе также говорится о ежегодной индексации выплат.

Срок выполнения поручения президента — 15 апреля 2020 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих <...> предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло", — уточняется в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Семьи, где родился (или был усыновлен) первый ребенок, получат по 466 617 рублей.

В послании Федеральному собранию Путин выдвинул целый ряд предложений по мерам социальной поддержки, в том числе по увеличению выплат на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

На прошлой неделе глава государства поручил кабмину внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

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