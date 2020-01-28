RT представил VR-фильм к 75-летию освобождения Освенцима

Картина "Уроки Аушвица" создана в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семеновым.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Телеканал RT представил VR-фильм "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Фильм сочетается в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки.

Картина создана в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семеновым.

Отмечается, что "Уроки Аушвица" созданы на основе 3D-рисунков ребятами, обучающихся в московской школе №548.

Старшеклассники совместно с командой проекта #СтраницыПобеды побывали в музее "Аушвиц-Биркенау", который открыт на месте одноименного лагеря смерти около польского города Освенцимом. Также школьники посетили Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Свои впечатления от экскурсий учащие отразили в 3D-рисунках.

Музыка к фильму "Уроки Аушвица" была написана Петром Терменом, правнуком советского изобретателя терменвокса Льва Термена.

"Уроки Аушвица" — это социальный эксперимент, в котором мы хотели показать, как история может оживать благодаря современному цифровому искусству. Мы попытались рассказать ее на том языке, который близок молодому поколению", — сказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

Проект #СтраницыПобеды реализуется на платформах соцсетей Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.

В Twitter команда проекта публикует #ТвитыПобеды, в которых реконструируют события 1945-го. Исторические персонажи "в режиме реального времени" рассказывают о последних месяцах Великой Отечественной войны.

В Instagram RT, студенты Школы дизайна РАНХиГС и профессиональные художники-графики Михаил Соркин и Петр Банков создают "Бесконечное письмо" (#ПисьмаПобеды). Строки из фронтовых писем времен войны чередуются с созданными на их основе иллюстрациями.

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В рамках проекта в Facebook публикуется серии анимированных фотографий времен войны "Ожившие кадры" (#ЭкспозицияПобеды), колоризированных снимков узников лагеря смерти "Лица Аушвица" и военных плакатов в формате 3D #ПлакатыПобеды.

В подкастах во "ВКонтакте" креативный продюсер RT Анна Федорова обсуждает наследие Великой Отечественной войны с гостями (#ЗвукПобеды).

На YouTube RT публикует документальный сериал "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага". Главным героем фильма стал Леонид Игнатенко. Специалист, идентифицирующий победные надписи на стенах Рейхстага, повторит путь советской армии в 1945 году.

Незадолго до запуска проекта #СтраницыПобеды RT разработал уникальный шрифт "Май". #ШрифтПобеды собран из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад.

#СтраницыПобеды реализуют авторы исторических соцмедиапроектов RT #Romanovs100 и #1917LIVE, которые завоевали более 50 престижных международных и российских наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals.

Кроме того, проекты RT четыре раза выходили в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга — "Каннские львы".

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