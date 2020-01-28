Зеленский оскорбил память о героях, отдавших свои жизни за свободную Европу

КИШИНЕВ 28 янв - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский солидаризируется с оскорбительной позицией для десятков миллионов людей, чьи предки отдали свои жизни за освобождение Европы. Об этом заявил в Москве журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник президент Украины во время своего визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны. В ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, Зеленский заявил, что СССР наравне с нацистской Германией причастен к началу Второй мировой войны.

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - сказал Песков журналистам, слова которого цитирует РИА Новости.

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Он уточнил, что это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами.

"Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - добавил Песков.

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