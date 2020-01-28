16:31 28 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.68
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский оскорбил память о героях, отдавших свои жизни за свободную Европу

© AFP 2019 / HANDOUT
В России
Получить короткую ссылку
18810
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2900/97/29009764.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200128/29011280/Zelenskiy-oskorbil-pamyat-o-geroyakh-otdavshikh-svoi-zhizni-za-svobodnuyu-Evropu.html

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне.

КИШИНЕВ 28 янв - Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский солидаризируется с оскорбительной позицией для десятков миллионов людей, чьи предки отдали свои жизни за освобождение Европы. Об этом заявил в Москве журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

70-летие освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау
© Sputnik / Валерий Мельников
США прислали жертвам и освободителям Освенцима дешевую фальшивку

В понедельник президент Украины во время своего визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за начало Второй мировой войны. В ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, Зеленский заявил, что СССР наравне с нацистской Германией причастен к началу Второй мировой войны.

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - сказал Песков журналистам, слова которого цитирует РИА Новости.

Русофобия и антисемитизм идут рука об руку – эксперт>>>

Он уточнил, что это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами.

"Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - добавил Песков.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться