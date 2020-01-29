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Звезда на башне Московского Кремля.

Инициатива ввести в Конституцию термин "Верховный правитель": реакция Кремля

© Sputnik / Alexey Druzhinin
В России
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Sputnik Молдова
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Таково одно из предложений, недавно поступивших в комиссию по подготовке изменений в Основном законе России.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. В ходе работы над поправками поступает много идей, предложение переименовать в Конституции России термин "президент" на "верховный правитель"  - одно из недавно выдвинутых, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Встреча Путина с представителями общественности. 22 января 2020.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин о том, какая форма правления для России наилучшая

По  его мнению, в этом и заключается цель дискуссии — собрать мнения.

Глава государства выдвинул свою инициативу, сказал Песков, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера.

В результате обсуждения какие-то из них будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, таким образом появится искомый итог работы комиссии.

Если говорить конкретно о переименовании должности первого лица в государстве, пресс-секретарь отметил, что это "новая инициатива, президент Путин ничего не думает по этому поводу".

"Там очень много разных предложений. У нас в Конституции написано "президент России", — добавил Песков.

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