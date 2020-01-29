Определился состав жюри фотоконкурса имени Игоря Стенина

Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Международный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина назвал состав своего звездного жюри.

В этом году судить конкурс будет интернациональная команда из директоров и фоторедакторов изданий – лидеров мировой фотоиндустрии и новостных медиа, а также международных галеристов: Жер Сессини, французский фотограф, участник команды ведущего мирового агентства репортажной фотографии "Магнум Фото" (Magnum Photos); Хлоэ Коулман, фоторедактор международного отдела новостей газеты "Вашингтон Пост" (Washington Post), крупнейшего издания столицы США; Димитрий Бек, фотодиректор журнала и галереи "Полька" (Polka) (Франция); Хариш Тиаги (Индия) и Сергей Ильницкий (Россия), фотографы Европейского пресс-фотоагентства EPA; Мутсуко Ота, руководитель концептуального проекта IMA (Япония), объединившего печатное и онлайн-издание о современной фотографии, а также фотогалерею, книжный магазин и кафе в Токио; Давиде Монтелеоне, итальянский фотограф и исследователь, сотрудник известного научно-популярного географического издания National Geographic.

"Для меня большая радость и честь войти в состав жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Будучи членом жюри, я смогу ближе познакомиться с творчеством молодых фотографов. Возможность узнать о современных тенденциях в мире фотографии вдохновляет, но на мне, как на члене жюри, также будет лежать и огромная ответственность – ведь из множества работ нужно будет выбрать лучшие", - поделился своими ожиданиями один из членов жюри Жером Сессини.

Фотографа из Японии Мутсуко Ота привлекает в конкурсе культура российской фотографии, а также события, происходящие в России, которые вызывают большой интерес и резонанс в мире.

Сергей Ильницкий, фотограф Европейского пресс-фотоагентства ЕПА, отметил что единственное на что может повлиять фотография - это человек, который, в свою очередь, изменившись, будет более ответственно относиться к миру вокруг себя.

"Фотография молодых фотожурналистов часто идеалистична и наивна, авторы талантливы, полны энергии и не боятся рисковать ради важного, на их взгляд, кадра. Мне, как члену жюри конкурса, важно разглядеть эту наивность и талант в присланных работах", - сказал Ильницкий.

В 2020 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ на конкурс-2020 продлится до 29 февраля на сайте stenincontest.ru на русском, английском китайском языках.

Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 000 рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международным информационным партнером конкурса стало информационное агентство и радио Sputnik.