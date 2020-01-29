Жесткое наказание - за что осудили гражданина Молдовы в России

Игры с законом не приводят к добру - об этом, вероятно, забыл наш соотечественник, который на российском севере получил приговор за хранение и распространение наркотиков.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Длительный срок заключения - 11 лет содержания в колонии строгого режима - получил в качестве наказания за торговлю наркотиками 22-летний гражданин Молдовы. Об этом передают региональные СМИ Мурманской области РФ.

Как сообщает пресс-служба местной прокуратуры, 22-летний молодой человек договорился с гражданином России о совместной продаже наркотиков в Мурманске. Торговля велась онлайн, а зелье прятали в тайниках, координаты которых заказчики получали сразу же после перевода денег на указанный счет.

Злоумышленник расфасовывал свертки и доставлял их в удобные для последующего сбыта места.

При досмотре у подсудимого и обыска в его жилом помещении найдено подготовленное к распространению синтетическое наркотическое средство в особо крупном размере. Всего изъяли более 600 грамм альфа-пирролидиновалерофенона.

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