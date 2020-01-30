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Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления. 30 января 2020.

Путин о сути поправок в Конституцию России и процедуре их принятия

© Sputnik / Алексей Филиппов
В России
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Sputnik Молдова
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Тема изменения Основного закона была затронута как на заседании совета по развитию местного самоуправления, так и на встрече с представителями общественности в Красногорске.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав Основного закона страны, где гарантируется самостоятельность местного самоуправления, заявил президент РФ Владимир Путин.

Встреча Путина с представителями общественности. 22 января 2020.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин о том, какая форма правления для России наилучшая

"Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей, и активно включаться в достижения национальных целей развития как надёжное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти", - сказал он в четверг на заседании совета по развитию местного самоуправления.

Путин подчеркнул, что именно на местах фокусируется абсолютное большинство национальных проектов.

"Причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом", - добавил президент.

Конституция Российской Федерации.
© Sputnik / Павел Лисицын
Голосование по поправкам в Конституцию России пройдут в апреле

Президент России Владимир Путин допустил, что может не подписать закон о поправке к конституции, по его словам, все будет зависеть от результатов общероссийского обсуждения.

Российский лидер также указал, кто в конечном итоге будет решать судьбу поправок в Основной закон.

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его", - сказал Путин на встрече с представителями общественности в подмосковном Красногорске.

"И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", - добавил президент.

Звезда на башне Московского Кремля.
© Sputnik / Alexey Druzhinin
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Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституции, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.

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