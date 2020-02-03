Россия получит новейшие вооружения в 2020 году

Замминистра сообщил, что в 2019 году были проведены испытания новой военной техники, не имеющей аналогов в мире.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей" поступит в российскую армию уже в этом году, отметил замглавы Министерства обороны РФ Алексей Криворучко.

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В его статье, которая опубликована в понедельник в специализированном журнале "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), подчеркивается, что основная задача РК С-500 "Прометей" - борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3500 км) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях — и на среднем участке.

Криворучко обозначил в статье и другие "новинки" для российской армии.

"В 2019 году завершились государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса средней дальности С-350 "Витязь". В 2020 году начнётся его поставка в войска. Этот комплекс нового поколения предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Он обладает повышенной огневой мощью, а также увеличенным запасом ракет, что крайне важно в условиях возможного массированного применения противником высокоточных средств поражения. "Витязь" придёт на смену С-300ПС и Бук-М1-2", - написал он.

Также замглавы оборонного ведомства России уточнил, что в 2021 году поступят на вооружение серийные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Предполагается, что они заменят тяжелые ракеты "Воевода" в Ракетных войсках стратегического назначения.

Перечислил Криворучко и другие виды военной техники, которые поступят в российскую армию в текущее десятилетие.

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