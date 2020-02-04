Путин о сроках рассмотрения поправок к Конституции и "окончательной точке"

Глава государства сделал эти уточнения в ходе встречи с общественностью в городе Череповец Вологодской области.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Окончательной точкой при принятии поправок к конституции должно быть только всенародное голосование, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он уточнил, что предложил всенародное голосование, чтобы даже те, кто не включились в дискуссию по поправкам, приняли участие в их окончательном утверждении.

"Еще раз хочу это подчеркнуть, на мой взгляд, всенародное голосование и, по сути дела, плебисцит, волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой при принятии решений по поправкам в Конституцию РФ", - сказал глава государства.

Что касается сроков рассмотрения поступающих предложений, Путин рассчитывает, что процесс придет к своему логическому окончанию в середине весны.

"Вот если весь цикл работы над этим законом о поправках будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца, то есть мы тогда уложимся в ту практику, которая сложилась по принятию поправок. Я надеюсь, что так и будет", - заявил президент.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK