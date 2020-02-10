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Гендиректор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселеви ректор Диплакадемии МИД России Александр Яковенко во время пресс-конференции. 10 февраля.

Свежие взгляды на серьезные вопросы: проект "России сегодня" и Дипакадемии МИД

© Sputnik / Владимир Трефилов
В России
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/russia/20200210/29149079/Nuzhny-svezhie-vzglyady-na-sereznye-voprosy-proekt-RT-i-Dipakademii-MID-.html

Конкурс идей будет проводиться в трех номинациях: "стратегическое видение", "региональный аспект" и "экономический расчет".

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Запуск совместного проекта, в рамках которого молодые люди смогут сформулировать предложения по развитию концепции внешней политики России, анонсировали в понедельник ректор Дипломатической академии МИД Александр Яковенко и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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По замыслу организаторов, конкурс станет площадкой, на которой себя сможет проявить талантливый журналист-международник или будущий дипломат.

Всего предусмотрено три номинации: "стратегическое видение", "региональный аспект" и "экономический расчет".

Принимаются работы объемом до девяти тысяч знаков (три машинописные страницы).

Лучшие из них, как отметил Киселев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", "будут опубликованы на нашем флагманском ресурсе Ria.ru, на который ежедневно заходят миллионы человек. Это самый популярный ресурс в российской части интернета".

По словам ректора Дипакадемии, на авторов дополнений обратит внимание МИД.

"Свежие взгляды на серьезные вопросы всегда востребованы", — пояснил Яковенко.

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